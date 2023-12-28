"Лукойл" в 2023 году начал добычу на месторождении имени Грайфера на Каспии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/."Лукойл" в 2023 году начал добычу на месторождении имени Грайфера в Каспийском море, говорится в корпоративном обращении главного исполнительного директора компании Вадима Воробьева.

"Началось производство уже на третьем проекте компании в российском секторе Каспийского моря - месторождении имени Валерия Грайфера, продолжается рост добычи на крупных месторождениях трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири - имени Александра Усольцева и Средне-Назымском", - говорится в нем.

Воробьев отметил, что в 2023 году "Лукойл" продемонстрировал способность адаптироваться к внешним вызовам. "Компания закрепилась на новых рынках сбыта, выстроила цепочки поставок, обеспечила условия для стабильной работы всех сегментов бизнеса, выполнила основные производственные задачи. В нефтепереработке и нефтегазохимии мы нашли новых партнеров для реализации приоритетных проектов, которые помогут укрепить наше технологическое лидерство", - отметил он.

Полка добычи на месторождении имени Грайфера составляет 1,2 млн тонн нефти в год, извлекаемые запасы нефти - 19,2 млн тонн, количество скважин - 16.