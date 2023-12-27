Avon передумала продавать российский бизнес

Компания Avon не планирует продавать российский бизнес, хотя такие планы у нее ранее были. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Владельцем бренда является бразильская Natura&Co. Как стало известно, марка некоторое время назад обсуждала продажу своего завода в Подмосковье, в том числе с Natura Siberica и ГК «Арнест», однако позднее руководство приняло решение сохранить бизнес в стране.

Когда Avon готовилась к продаже, предполагалось, что компания передаст покупателю права на бренд. При этом его должны были записать кириллицей. Издание отмечает, что предложение о приобретение бизнеса было отправлено инвесторами в ноябре.

Цена активов Avon по всему миру по итогам 2022 года достигла $1,01 млрд. Марка занимает вторую строчку в рейтинге косметических компаний в России, следует из данных «Infoline-Аналитики».

Полтора года назад в Avon приняли решение о приостановке инвестиций в российский бизнес.