Правительство разрешило выпускать в России аналог датского препарата от диабета "Оземпик"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России выдало фармацевтической компании "Герофарм" принудительную лицензию на препарат от диабета "Семавик", который является аналогом датского препарата "Оземпик", компания сможет на протяжении года выпускать его без согласия владельца патентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Герофарма".

"Правительство РФ выдало "Герофарму" принудительную лицензию на препарат "Семавик". <…> "Герофарм" в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов", - говорится в сообщении.

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Компания "Герофарм" первой в России зарегистрировала аналог "Оземпика", который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Но наличие длительной патентной защиты на оригинальный препарат ограничивало вывод на рынок любых его аналогов. Для законного получения прав на выпуск "Семавика" компания обращалась в Novo Nordisk с письмами о заключении лицензионного договора на использование патентов. Не получив ответа, компания "Герофарм" обратилась в правительство РФ за решением о принудительной лицензии, напомнили в компании. Там отметили, что принудительная передача лицензии на производство инновационных лекарств допустима на фоне ухода с российского рынка зарубежных фармкомпаний или отдельных препаратов.

Поставка "Семавика" в российские аптеки запланирована уже в этом году, первая партия составит около 250-300 тыс. упаковок. Компания будет производить препарат на собственном заводе на территории России. В качестве поставщика шприц-ручек была выбрана швейцарская компания Ypsomed. Согласованная Минздравом РФ и ФАС России стоимость упаковки препарата "Семавик" составляет 4 тыс. 279,5 руб. без НДС, что на 26% ниже утвержденной цены оригинального препарата.

"В России более 4,5 млн человек имеют сахарный диабет, значительная часть из них нуждается в современных и качественных препаратах с семаглутидом. Ранее пациентам назначались медикаменты зарубежного производства, которые сегодня недоступны из-за решения производителей. "Герофарму" удалось в кратчайший срок разработать первый российский аналог "Оземпика" - "Семавик". Его вывод на рынок позволит бесперебойно обеспечивать жителей страны жизненно необходимым препаратом для эффективной компенсации заболевания. Производственные мощности "Герофарм" позволяют выпускать необходимое количество препарата для удовлетворения потребности российского рынка", - подчеркнул генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов.

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