Названы причины роста цен на интернет в РФ

Домашний интернет в России подорожал из-за роста расходов операторов. Они сфокусированы на сохранении качества услуг – этого можно добиться лишь с помощью наращивания мощностей и модернизации сети в условиях постоянно растущего трафика, заявил «Известиям» руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

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Он счел увеличение тарифов логичным шагом в текущих условиях. Также собеседник отметил, что провайдерам требуются деньги для закупки оборудования, которое выросло в цене на фоне санкций. Специалист сообщил об отсутствии у операторов других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме корректировки тарифов.

В публикации говорится, что, согласно данным, которые размещены на сайтах крупнейших операторов, цены на домашний интернет в России повысились в среднем на 5–15%.

Эксперты допускают очередное подорожание услуг в среднем на 10%.

Кроме того, специалисты предрекают проблемы небольшим компаниям — они могут столкнуться с оттоком клиентов к крупным конкурентам на фоне нехватки ресурсов для расширения сетей. Эксперты считают, что у таких фирм качество и скорость доступа начнет падать.