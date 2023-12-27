Россияне станут чаще летать за границу в 2024 году

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Россияне станут летать за границу чаще в 2024 году, доля вылетающих за рубеж соотечественников может составить 23-33 процента от общего пассажиропотока. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По мнению специалиста, этих показателей можно достичь, если российские авиакомпании завершат процедуры урегулирования вопросов лизинга и страхования с зарубежными партнерами.

«Напомним, при объемной финансовой поддержке со стороны государства российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" завершили "очистку" 92 самолетов. Теперь эти борты смогут летать за рубеж», — указывают в АТОР.

Другие эксперты заявляют, что доля зарубежного пассажиропотока составит максимум 23 процента, однако даже такой показатель будет выше прогнозируемого в середине 2022 года.