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Оборот ресторанов и кафе в Татарстане составил 61 млрд рублей в 2023 году

В Татарстане оборот ресторанов и кафе в 2023 году вырос на 16,1% по сравнению с 2022 годом и составил 61 млрд рублей.

Оборот ресторанов и кафе в Татарстане составил 61 млрд рублей в 2023 году
© RT на русском

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в докладе «Социально-экономическое положение России».

Отмечается также, что за январь — ноябрь 2023 года оборот общепита в ПФО составил 331 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что посещаемость торговых центров в Москве увеличилась на 11% за год.

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Росстат