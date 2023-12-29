Оборот ресторанов и кафе в Татарстане составил 61 млрд рублей в 2023 году

В Татарстане оборот ресторанов и кафе в 2023 году вырос на 16,1% по сравнению с 2022 годом и составил 61 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в докладе «Социально-экономическое положение России».

Отмечается также, что за январь — ноябрь 2023 года оборот общепита в ПФО составил 331 млрд рублей.