Россельхознадзор: Россия в ближайшие два месяца может начать поставки свинины в Китай

Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что поставки могут начаться в ближайшие два месяца, передает РИА «Новости».