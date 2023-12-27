Россельхознадзор: Россия в ближайшие два месяца может начать поставки свинины в Китай
Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что поставки могут начаться в ближайшие два месяца, передает РИА «Новости».
Накануне Россельхознадзор сообщал, что поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц от даты подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях.