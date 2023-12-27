Росатом досрочно выполнил годовой план ФАС по выработке электроэнергии
Росатом досрочно выполнил государственное задание по выработке электроэнергии. Об этом сообщает департамент коммуникаций госкорпорации.
"27 декабря 2023 года российские атомные электростанции (филиалы концерна "Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион Росатома) досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии и перешли на перевыполнение плановых показателей. Годовое задание ФАС для АЭС на 2023 год составило 214,202 млрд кВт·ч", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выработанная за год на российских АЭС электроэнергия позволила сэкономить выбросы эквивалента СО2 в объеме 105 млн тонн, что сравнимо с объемом выбросов углекислого газа в Москве в течение двух лет.
Доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году по поручению президента России она должна достигнуть 25%.