В Минюсте признали нежелательными в РФ проекты Акунина и Красильщика

Министерство юстиции России добавило в список нежелательных четыре новые неправительственные организации (НПО). Информация об этом появилась на сайте ведомства. Так, в перечень попали: Russian America for Democracy in Russia ("Русская Америка за демократию в России") из США; True Russia Limited ("Настоящая Россия") из Великобритании (была создана при участии писателя Бориса Акунина, организация признана иноагентом); Global Investigative Journalism Network ("Глобальная сеть журналистов-расследователей") из США; Nodibinājums "Helpdesk Media Foundation" ("Медиа-фонд "Служба поддержки") из Латвии. Это проект медиаменеджера и бывшего главы "Яндекс.Лавки" Ильи Красильщика. До этого Минюст России внес Global Investigative Journalism Network (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) ("Глобальная сеть журналистов-расследователей") в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО).