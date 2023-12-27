Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании средств россиян
Во Франции начали предварительное расследование в отношении крупнейшего банка страны — BNP Paribas Securities Services по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает Le Monde.
По данным издания, расследования было начато еще в июне 2023 года. В его рамках следователи изучают несколько подозрительных финансовых операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год через кипрскую брокерскую компанию TCR International Limited, которая в свою очередь проводила их от имени клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services.
«В период с 2019 по 2021 год через кассовые счета банка во Франции предположительно циркулировало несколько сотен миллионов евро и долларов, что соответствует средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам без явной экономической логики», — сообщили в прокуратуре Париже.
Там уточнили, что данные суммы превышают 220 миллионов евро.
В Le Monde утверждают, что в некоторых из этих транзакций участвовали граждане России и Украины. Кроме того, после выхода расследования федеральных властей США о финансовых сетях, используемых ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, во Франции подозревают, что они также связаны с российской группой и ее лидером. Однако на сегодняшний день расследование не выявило ничего такого.