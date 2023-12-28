На сайте Wildberries может появиться новая функция

Wildberries разрешит отменять покупки сразу после заказа — функция будет полезна, если покупатель сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, опция будет доступна как на сайте, так и в мобильном приложении.

Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до того момента, пока продавец не начал сборку посылки — в зависимости от того, что произойдет раньше. Предполагается, что соответствующая функция заработает в январе. Покупатели увидят соответствующую кнопку в разделе «Дoставки» возле карточки товара.

На первом этапе функция будет доступна покупателям, которые приобретают товар по постоплате — таких у Wildberries свыше 80%. Позднее отмена заказа станет доступна и для остальных покупателей.