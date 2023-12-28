На сайте Wildberries может появиться новая функция

Wildberries разрешит отмену покупки сразу после заказа
Wildberries разрешит отменять покупки сразу после заказа — функция будет полезна, если покупатель сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, опция будет доступна как на сайте, так и в мобильном приложении.
Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до того момента, пока продавец не начал сборку посылки — в зависимости от того, что произойдет раньше. Предполагается, что соответствующая функция заработает в январе. Покупатели увидят соответствующую кнопку в разделе «Дoставки» возле карточки товара.
На первом этапе функция будет доступна покупателям, которые приобретают товар по постоплате — таких у Wildberries свыше 80%. Позднее отмена заказа станет доступна и для остальных покупателей.
При этом сперва отмена заказа будет возможна не для всех товаров. В тестировании примут участие лишь те продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. Позднее отмена заказа станет доступна для всех позиций. Если доставку товара нельзя отменить по кнопке, то от него по-прежнему можно отказаться при получении в пункте выдачи заказов, или же вернуть в соответствии с правилами площадки.