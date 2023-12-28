Китайскую компанию внесли в список «спонсоров войны» на Украине

Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя квадроциклов из Китая
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» ведущего китайского производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень НАПК.
В агентстве утверждают, что организация продолжает сотрудничать с Россией и поставлять технику.
Напомним, ранее в НАПК заявляли, что целью ведения списка является уход международного бизнеса с российского рынка. При этом решения агентства неоднократно приводили к международным скандалам.
Так, в декабре в перечень попала китайская компания China Railway Construction Corporation. Тогда МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что внесение организации в список «международных спонсоров войны» является ошибкой. Он призвал немедленно исправить ее и «устранить негативное влияние», подчеркнув, что Пекин в вопросе украинского вопроса всегда выступал на стороне мирного разрешения конфликта.