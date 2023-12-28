Китайскую компанию внесли в список «спонсоров войны» на Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» ведущего китайского производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень НАПК.

В агентстве утверждают, что организация продолжает сотрудничать с Россией и поставлять технику.

Напомним, ранее в НАПК заявляли, что целью ведения списка является уход международного бизнеса с российского рынка. При этом решения агентства неоднократно приводили к международным скандалам.