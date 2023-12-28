Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 декабря

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк стали крупнейшими банками России по объему капитала на 1 декабря. Соответствующий рейтинг составили эксперты «РИА».

Согласно ему, объем капитала Сбербанка на 1 декабря 2023 года составил шесть триллионов рублей, ВТБ — 1,71 триллион рублей, а Газпромбанка — 1,24 триллион рублей.

В топ-10 также вошли Альфа-банк (837 миллиардов рублей), Россельхозбанк (595 миллиардов рублей), Промсвязьбанк (577 миллиардов рублей), «ФК Открытие» (502 миллиарда рублей), Райффайзенбанк (438 миллиардов рублей), Московский кредитный банк (380 миллиардов рублей) и Совкомбанк (319 миллиардов рублей). Всего в рейтинг вошло 358 российских банков.