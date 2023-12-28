Миллер заявил об умышленном разрушении спроса на газ в Европе

В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ, что уже привело к деиндустриализации в регионе, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года. ТАСС

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда», — сказал Миллер. Газета.Ru

По его словам, это привело к деиндустриализации в регионе. Кроме того, он рассказал, что в ближайшие 25 лет рост спроса на газ в мире может составить 43%, и «Газпром» к этому готов. Говорит Москва