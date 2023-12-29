Артем Хачатрян вышел из капитала Fix Price

Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян вышел из капитала ретейлера, продав 35,2% акций, сообщила компания.
"Один из акционеров Fix Price Артем Хачатрян продал свой пакет акций и ушел с поста члена совета директоров группы по семейным обстоятельствам. Общий размер выбывшего пакета акций составил 299 млн акций или 35,2% уставного капитала компании", - говорится в сообщении.
Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов приобрел 1% уставного капитала, или 8,5 млн акций. Другой крупный акционер Fix Price Сергей Ломакин приобрел оставшиеся 34,2%, или 290,5 млн акций. Текущая доля компании в свободном обращении составляет 27,5%, уточняется в сообщении.
Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен.