Артем Хачатрян вышел из капитала Fix Price

"Один из акционеров Fix Price Артем Хачатрян продал свой пакет акций и ушел с поста члена совета директоров группы по семейным обстоятельствам. Общий размер выбывшего пакета акций составил 299 млн акций или 35,2% уставного капитала компании", - говорится в сообщении.