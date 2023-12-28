В пассажирских самолетах Boeing нашли опасный дефект

Авиастроительная компания Boeing призвала компании, использующие новые лайнеры 737 MAX, тщательно проверять самолеты на предмет возможного ослабления креплений. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США, особое внимание следует уделять системе управления рулем направления.

Управление гражданской авиации заявило, что внимательно следит за целевыми проверками Boeing 737 MAX и рассмотрит дополнительные меры в случае любого дальнейшего обнаружения незакрепленного или отсутствующего оборудования.

Boeing рекомендовал провести проверки, после того как в Управлении обнаружили болт с отсутствующей гайкой во время планового технического обслуживания механизма в системе управления рулем. По данным агентства, позднее компания Boeing обнаружила еще один недоставленный самолет с неправильно затянутой гайкой.