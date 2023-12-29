НСПК обсуждает с Кубой выпуск карт «Мир» местными банками

По его словам, на Кубе есть местная платежная система RED S. A. Однако «там технологии немножко пока не те», добавил он. При этом НСПК готова делиться «стандартами, форматами и системами» для того, чтобы Куба могла выпускать типовые карты. Он уточнил, что такими картами кубинцы смогут расплачиваться в том числе приезжая в Россию.