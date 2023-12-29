Операторы связи не смогут прибегать к бесконтрольному увеличению тарифов выше уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

По его словам, ситуацию с ценами Федеральная антимонопольная служба (ФАС) держит на контроле.

Новая стратегия развития отрасли связи до 2035 года предполагает предоставление операторам возможности корректировать цены на свои услуги выше уровня инфляции при выделении ими значительной части дополнительной прибыли в развитие сетей. Чернышенко отметил, что речи о «наживании» тут быть не может.

По словам министра, в стране активно обсуждают вопрос развития сетей поколения 5G. Вице-премьер отметил, что Россия должна заниматься его решением самостоятельно. В этой связи, как уточнил он, отрасль столкнется с сильной нагрузкой.