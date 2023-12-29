Власти РФ поддержали идею предупреждать о насекомых в продуктах

Роспотребнадзор одобрил предложение дополнительно информировать покупателей о продуктах, произведенных с использованием насекомых. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди») обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести маркировку, которая сообщала бы об использовании насекомых в пищевой продукции.

Депутат отмечал, что некоторые потребители не хотят покупать такие продукты по этическим, религиозным или другим причинам.

Как отмечал Леонов, если производители таких продуктов получают государственную регистрацию в России и ЕАЭС, они могут продавать их без специальной маркировки в категории «пищевая продукция нового вида» (госрегистрация подразумевает проведение исследований, подтверждающих безопасность продукта).

В ответе Роспотребнадзора Леонову подчеркивается, что ведомство поддерживает изменения технических регламентов, «направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме».