«Шереметьево» анонсировал рост тарифов для авиакомпаний

АО Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ) готовится к повышению со следующего года основных тарифов на обслуживание российских авиакомпаний. Так, с 1 января рост составит 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта аэропорта.

Он собирается повысить базовый сбор за взлет-посадку с 586,5 руб. до 656,8 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ). Также планируется увеличение сбора за авиационную безопасность с 28,9 руб. до 32,4 руб. за тонну.

Кроме того, аэропорт намерен повысить плату за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) – со 191,4 руб. до 214,4 руб. на одного пассажира, на международных — с 583,2 руб. до 653,2 руб. в терминалах В, C, D, со 147,8 руб. до 165,5 руб. — в E и F.

Скорректируется и базовый тариф ООО «Шереметьево Хэндлинг» (сервисная «дочка» МАШ) на обслуживание пассажиров. Увеличение составит 12%. Подчеркивается, что на внутренних рейсах (терминалы B, D) он увеличится с 231,4 руб. до 259,2 руб. за человека, на международных в C, D, E — с 255,6 руб. до 286,3 руб., на международных в F — с 237,5 руб. до 266 руб.

Со следующего года увеличиваются тарифы и для авиакомпаний из других стран. Аэропорт повышает для них сбор за взлет-посадку на 4,4%, с $15,83 до $16,52 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) — на 4,7%, с $1,29 до $1,35. Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 4,4%: в терминалах B, C, D — с $18,35 до $19,16 на одного пассажира, в E, F — с $10,78 до $11,25.