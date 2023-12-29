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Богатейшие люди мира увеличили свое состояние

Богатейшие люди мира в 2023 году увеличили свое состояние на 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Богатейшие люди мира увеличили свое состояние
© РИА Новости

Сильнее всего из 500 богатейших миллиардеров выросло состояние владельцев технологических компаний. Несмотря на опасения рецессии, затяжную инфляцию, высокие процентные ставки и геополитические потрясения, они стали богаче на 658 миллиардов долларов (плюс 48 процентов в годовом выражении). Причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ).

Наиболее разбогатевшим Bloomberg Billionaires Index назвал американского предпринимателя Илона Маска, который обошел французского магната и главу LVMH Бернара Арно и занял первое место в рейтинге. За год он заработал 95,4 миллиарда долларов благодаря успеху компаний Tesla и SpaceX (в прошлом году Маск потерял 138 миллиардов долларов). За 2023 год состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 70 миллиардов долларов, а гендиректор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заработал 80 миллиардов.

Ранее стало известно, что новый владелец социальной сети Х (бывшей Twitter) Илон Маск лишил сотрудников компании премий, обещанных по трудовому договору. Сотрудникам должны были выплатить 50 процентов бонусов за 2022 год, если они продолжат работу в компании в течение первого квартала года. Однако выплаты двум тысячам работников осуществлены не были. Тем временем стоимость компании составила 19 миллиардов долларов.