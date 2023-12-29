Государство заберет активы российского миллиардера

Государство заберет девелоперские объекты компании KR Properties под управлением российского миллиардера Александра Клячина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Замоскворецкий районный суд принял решение в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры к бизнесмену Алексею Хтонину, которого обвинили в неуплате налогов. Клячин был признан соответчиком по этому делу.

Государству перейдут деловой квартал «Даниловская мануфактура», бизнес-центр «Вернадский» и «Авиатор», а также особняк на Смоленском бульваре и еще несколько девелоперских проектов в Москве. По данным агентства, речь идет о строительстве жилого комплекса между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого площадью 13,4 тысячи квадратных метров на территории делового квартала «Красная Роза». В отношении последней части активов будет подана кассационная жалоба и ходатайство о приостановлении спорных решений до завершения кассации.

Отмечается, что у Клячина остались сеть отелей Azimut, отель «Метрополь», сеть курортов, прежде развивавшихся под брендом «РЖД-Здоровье», проекты развития курортных зон «Шерегеш», «Териберка» и «Приэльбрусье», а также несколько девелоперских проектов.