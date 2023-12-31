McDonald's подал в суд на движение в связи с бойкотом из-за Израиля

Владелец Малайзийского McDonald’s обратился в суд с иском на $1,3 млн к движению BDS, которое призвало бойкотировать компании Запада из-за их предполагаемой поддержки действий израильской армии в секторе Газа, передает Reuters. Согласно данным, предприятие утверждает, что бойкот привел к потере прибыли.

Ранее движение разместило в социальных сетях несколько публикаций, которые, предположительно, связывали сеть ресторанов быстрого питания с израильской «геноцидальной войной против палестинцев в Газе». Так, по словам компании, движение подстрекало общественность к игнорированию заведений в знак протеста, что привело к потере прибыли и сокращению рабочих мест.

Как пишет агентство, в Малайзии большая часть населения является мусульманами, которые встали на сторону Палестины. Таким образом ряд западных брендов быстрого питания в стране, как и в некоторых других мусульманских государствах, стали мишенью кампании бойкота в связи с войной Израиля против ХАМАС.