FT: ЕС может потерять более $2 млрд  из-за просроченных препаратов от COVID-19

Европейские страны могут потерять до $2,2 млрд к февралю 2024 года из-за истечения срока годности препаратов от коронавируса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity.

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По ее информации, такие страны, как Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли порядка $1,1 млрд из-за истекшего срока годности вакцин Paxlovid американской компании Pfizer. К февралю количество просроченного препарата достигнет 3,1 млн курсов. Такое явление связано с жестким контролем над доступом лекарства для населения и переоценке потребностей на рынке.

"Правительства были заинтересованы в приобретении высокоэффективного противовирусного препарата, и перед ними стояла сложная задача оценить спрос с учетом множества неизвестных факторов", - объяснил причину переизбытка лекарства аналитик Airfinity Марко Галлото.

Компания Pfizer также назвала массовую ликвидацию просроченных вакцин "неизбежным следствием пандемии, естественным результатом того, что производители и правительства совместно стремятся как можно быстрее преодолеть кризис общественного здравоохранения с целью - защитить свое население".