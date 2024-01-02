Названы заработавшие больше всех денег в прошлом году российские бизнесмены

Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50,012 млрд долларов, больше всех заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние стало больше на 9,29 млрд долларов, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров».

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, больше всех из российских бизнесменов с начала года заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, увеличив свое состояние до 24,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Также увеличилось состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, оно умножилось на 5,67 млрд долларов до 17,2 млрд долларов, также разбогател на 4,08 млрд долларов председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.

В то же время, самые большие е убытки понес основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор, его состояние уменьшилось на 0,149 млрд долларов до 6,21 млрд долларов.