Продолжит ли ОПЕК+ регулировать мировой рынок нефти в 2024 году

В прошлом году страны ОПЕК+ сумели удержать цены на нефть на приемлемом для себя уровне - выше 70 долларов за баррель. Но последняя министерская встреча альянса и выход из сделки Анголы заставили многих говорить о том, что соглашение о сокращении добычи нефти исчерпало себя.

Прошлый развал сделки ОПЕК+ весной 2020 года обвалил цены до 20 долларов за баррель. Едва ли лидеры альянса - Россия и Саудовская Аравия хотят повторения событий четырехлетней давности. И они постараются не допустить такого сценария, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Выход Анголы из ОПЕК поставил под угрозу существование альянса в том, виде как он существует сейчас, отмечает начальник аналитического отдела ИК "Риком-траст", к.э.н. Олег Абелев. Это прецедент. С учетом того, что многим странам альянса необходимо чтобы цена на нефть не спускалась ниже определенного уровня. Для России цена на нефть марки Brent не должна быть ниже 85 долл. за баррель на горизонте года. А для Саудовской Аравии не ниже 100 долл. за баррель.

Резкое повышение нефтяных котировок путем сокращения добычи возможно, но это "открывает дорогу" многим сланцевым производителям нефти в США, которые будут пользоваться высокими ценами и составят конкуренцию нефти из Ближнего Востока и России на мировых рынках, считает эксперт. Вряд ли альянс развалится, но его участники, которые добывают небольшую долю и имеют небольшие квоты в ОПЕК+, могут последовать примеру Анголы. Это может стать важным фактором изменения ценовой политике на нефтяном рынке.

По мнению портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, ОПЕК+ еще не приступали к активным действиям на рынке. Альянс предпринимает шаги по стабилизации баланса спроса и предложения при ценах нефти ниже 75-80 долларов, бюджет Саудовской Аравии по различным публичным оценкам "сходится" как раз на этом уровне, а королевство - это 30% добычи ОПЕК.

Последнее заседание не прошло гладко (пришлось переносить), плюс Ангола заявила о выходе, отмечает эксперт. Ее добыча 1,1 миллиона баррелей в сутки (б/с), что не очень материально. Но после "демарша" Анголы, остальные африканские страны участницы ОПЕК (в частности Нигерия - крупнейшая страна по добыче в Африке) заявили, что останутся в организации. Плюс, в декабре Бразилия выразила готовность примкнуть к ОПЕК (а это добыча в 3,5 миллиона б/с).

С точки зрения генерального директора "УК Спутник - Управление капиталом" Алексея Лосева, соглашение ОПЕК+ останется главным стабилизирующим фактором для рынка. Рост стоимости нефти также может усилить сохраняющаяся военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидание смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в 2024 году. И лишь резкое замедление мировой экономики, и возможный глобальный финансовый или экономический кризис способны прервать нефтяной суперцикл третьего десятилетия XXI века, считает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, костяк сделки - крупнейшие производители нефти - будет продолжать действовать сообща, поскольку неконтролируемая добыча моментально обрушит цену на нефть, что не будет выгодно никому.

По его мнению, перспективы развития мировой экономики на 2024 год умеренно позитивные. Ожидается рост мирового ВВП чуть меньший, чем 2023 году. На этом фоне пока не стоит ждать обрушения цен на нефть ниже 70 долларов за баррель. Но если вдруг наступит сценарий прихода рецессии, а значит и более низких объемов потребления топлива, то избытки нефти будут негативно влиять на цену. Чтобы скорректировать это, странам ОПЕК+, видимо, придется опять слегка закрутить свои нефтяные краны, что должно будет выровнять цены.

У нас умеренно оптимистичный взгляд на динамику цен на нефть на 2024 год. В базовом сценарии мы ожидаем, что в следующем году нефть марки Brent будет оставаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель, говорит эксперт.

По словам Лосева, нефтяные котировки останутся в 2024 году в диапазоне 80-100 долларов за баррель. Несмотря на рецессию в ЕС и замедление темпов роста экономик Китая потребление нефти растет, а предложение сдерживается решением ОПЕК+ и дефицитом инвестиций прошлых лет. К тому же весь 2023 год дефицит предложения нефти, составлявший от 300 тысяч баррелей до 1,5 миллиона баррелей в сутки, восполнялся из резервов и хранилищ, которые придется вновь заполнять.