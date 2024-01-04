«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 3 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Об этом пресс-служба холдинга сообщила в своем Telegram-канале.

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"Поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - говорится в сообщении.

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

Предыдущий рекорд по поставкам газа в Китай "Газпром" установил 2 января. В холдинге отмечали, что на 2 января экспорт российского газа в КНР достиг 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства "Газпрома" и в полтора раза опережает результаты минувшего года (15,4 млрд куб. м).