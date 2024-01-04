Цукерберг за два месяца продал акции Meta* на 428 млн долларов

Марк Цукерберг за два месяца на 428 млн долларов продал акции Meta*
За ноябрь-декабрь основатель и глава соцсети реализовал 1 млн 280 тысяч ценных бумаг.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные, поданные в Комиссию по ценным бумагам США. Агентство отмечает, что решение продать акции объясняется ростом цен на них за 2023-й. В течение двух лет активы Цукерберга не выставлялась на бирже.
Состояние основателя признанной в России экстремистской организации и запрещённой оценивается в 125 млрд долларов. Он занимает седьмое место в списке богатейших людей мира.
Meta* признана экстремистской и запрещена в России.