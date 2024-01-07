Подрядчик ВСУ стала владельцем отелей в Хорватии

Украинская бизнесвумен Татьяна Глиняная, которую считают одним из крупнейших подрядчиков Вооруженных сил Украины, приобрела ряд гостиниц в хорватском городе Сплит. Об этом сообщило украинское издание NV.

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По данным журналистов, с осени 2023-го Глиняная является бенефициаром компаний, которым принадлежат пятизвездочный отель Posh, четырехзвездочные гостиницы Ora и Luxe, а также бутик-отель Mirari.

Как ранее писали украинские СМИ, Татьяна Глиняная — учредитель организаций «Укрпродакорд ВР», «Гранд консалт» и «Премиум компани». Эти компании поставляют продукты питания для ВСУ. При этом отмечалось, что нередко они завышали цены на продукты.

До этого сообщалось, что дефицит бюджета Минобороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более $11,3 млрд). По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, эта сумма охватывает только одну статью — «денежное обеспечение».

3 января депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что за 11 месяцев 2023 года дефицит внешней торговли Украины превысил $34 млрд.