Власти Подмосковья национализируют котельную в Подольске

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — заявил Воробьев.