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Экс-менеджеры Тинькофф Банка купили банк на Филиппинах

Основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» финтех-стартап Salmon приобрел филиппинский банк Bank St Rosa. Об этом в интервью РБК сообщил сооснователь Salmon, бывший соруководитель «Тинькофф» Павел Федоров.

Экс-менеджеры «Тинькофф Банка» купили банк на Филиппинах
© salmon.ph

Отмечается, что Центральный банк Филиппин выдал разрешение на такую сделку. При этом Федоров не стал называть сумму сделки. Ожидается, что сделку удастся закрыть в течение нескольких недель, а стартап получит 59,7% кредитной организации.

Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. Организация сможет привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, предоставлять средства среднему и малому бизнесу, рассказал Федоров.

В декабре прошлого года стало известно, что холдинг TCS Group, куда входят Тинькофф Банк и страховая компания, намерен провести редомициляцию (одна из форм реорганизации юридического лица, при которой меняются юрисдикция с Кипра на Россию).

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