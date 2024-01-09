Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют

"Вчера на встрече жители спросили про тарифы ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску, здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены", - отметил Воробьев.