Первые китайские продавцы появились на Wildberries

Крупный российский маркетплейс Wildberries начал продавать товары китайских продавцов, пишет портал Shoppers со ссылкой на источники.

Вместе с тем, по данным портала, объемы продаж пока относительно небольшие. Так, магазин Shenzhen Yibai продал за 2 месяца только 200 единиц товаров.

Журналисты отметили, что в ассортименте китайского селлера есть товары для дома, ремонта, аксессуары для автомобилей. Часть карточек временно представлена на китайском языке, часть уже переведена на русский.

Напомним, что другие российские маркетплейсы также активно продают китайские товары. В частности, Ozon занимается доставкой через собственное подразделение Ozon Global.