Темпы ухода нерезидентов из российских компаний замедлились за последние три года. Так, в 2021 году число компаний с участием нерезидентов в России уменьшилось на 17,3 тысячи, в 2022 году — уже на 6,2 тысячи, а за 10 месяцев 2023 году их число сократилось на 3,4 тысячи, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса» ( сделан на основе данных ЕГРЮЛ — FM ). В исследовании отмечается, что снижение общего числа компаний с иностранным участием стало следствием того, что число ликвидируемых юрлиц было больше, чем тех, что зарегистрировались. Так, в 2023 году 9,5 тысяч юрлиц были ликвидированы, а 6,1 тысяч — появились. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», закрывались в основном мелкие компании. Например, из 23,5 тысячи компаний, которые закрылись с марта 2022 года, только у 2 тысяч выручка составляла более 50 млн рублей.

При этом за 2023 год среднемесячное число регистраций компаний с участием нерезидентов выросло на 11% в сравнении с 2022 годом. Активно начали регистрироваться компании, соучредители которых являются жителями стран СНГ и Китая. За 10 месяцев 2023 года число зарегистрировавшихся компаний из КНР составило 1,5 тысяч, а доля компаний из СНГ в сравнении с 2021 годом выросла с 44% до 59%. Также основной вклад в увеличение количества зарегистрированых компаний внесли Белоруссия (их доля составляла 32%), Киргизия (9%), Казахстан (6%), Турция (3%) и Индия (2%). Вместе с этим с капиталом из недружественных стран в 2023 году было зарегистрировано только 3% компаний, когда в 2021 году их доля составляла 14%.

В исследовании «СПАРК-Интерфакса» отмечается, что самой привлекательной отраслевой сферой для нерезидентов была торговля. Доля компаний выбирающих оптовую торговлю увеличилась за два года с 25 до 31%, розничную — с 8 до 15%. Следующей по привлекательности сферой является строительство, доля которого составляет 11%. Удвоили свою долю на рынке и компании, занимающиеся торговлей автотранспортными средствами (6%). Это стало следствием дефицита предложений автомобилей на российском рынке.

Также на сокращение числа компаний с участием нерезидентов могла повлиять и активная деофшоризация российского бизнеса, так как были ликвидированы компании, имеющие иностранных собственников только на бумаге, а на самом деле они являлись частью российских корпоративных цепочек.

«Из больших известных брендов это, например, «Макдоналдс» и Zara. Большинство – компании с однозначно российскими названиями», — поясняется в исследовании.

Перерегистрация бизнеса также была связана с ужесточением регулирования в самой России и с расширением санкций против российских компаний на Западе.