США внесли в санкционный список главу 224-го летного отряда и три самолета

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США вводят санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического лица из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, санкции введены в отношении государственной авиакомпании "224-й летный отряд" и ее директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области. Как следует из заявления Блинкена, санкции введены против лиц, якобы "причастных к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР".