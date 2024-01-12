Microsoft ненадолго стала самой дорогой компанией в мире

11 января 2024 года акции Microsoft выросли на 1,5% — рыночная капитализация компании достигла отметки в $ 2,888 трлн. В то же время акции Apple упали в цене на 0,3%, после чего её капитализация опустилась до показателя в $ 2,887 трлн.

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В результате рыночных изменений Microsoft ненадолго заняла первую строчку в списке самых самых дорогих компаний в мире — это произошло впервые с 2021 года. Спустя некоторое время Apple всё же вернула себе лидерство с результатом в $ 2,886 трлн — акции компании Сатьи Наделлы же просели до общей стоимости в $ 2,83 трлн.