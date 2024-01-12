ЦБ за день ограничил работу сразу трех МФО

11 января Банк России ограничил выдачу займов в трех микро-финансовых организациях (МФО), пишет «Коммерсант». Предписания получили МКК «Амстердам», «Джет Мани Микрофинанс» и «ВенераФинЗайм».

Регулятор посчитал, что доля займов закредитованным клиентам в этих МФО была выше допустимых значений. Согласно требованиям Банка России, кредитные организации не могут выдавать больше 15% займов клиентам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 80%.

С конца 2023 года ЦБ стал чаще приостанавливать деятельность МФО. В декабре такие предписания получили четыре организации. До этого ограничения вводились раз в два-три месяца, отмечает издание. В СРО «МиР» считают, что в этом году Центробанк, вероятно, приостановит работу еще нескольких кредитных организаций, однако «об активизации регуляторной расчистки пока говорить преждевременно».

В первом квартале 2024 года ужесточились требования Банка России к МФО. Доля заемщиков с ПДН 50%-80% теперь не должна быть больше 30%. Ранее ограничение находилось на уровне 25%. Также с начала года в базу расчетов макропруденциальных лимитов (МПЛ) будут включены займы размером до 10 тысяч рублей. Часть организаций не смогла адаптироваться к изменениям, считает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. По прогнозам «Эксперт РА», это приведет к уходу с рынка 200–250 компаний в 2024 году. Новые МФО появляются реже на фоне усиления регулирования.