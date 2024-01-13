Purina опровергла сообщения о заболевании животных из-за корма

Компания Purina опровергла распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что после употребления кормов Pro Plan заболевают домашние животные, особенно собаки. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

"Эти слухи не соответствуют действительности, наш корм безопасен, - цитирует газета заявление пресс-секретаря компании Лори Вестхофф. - Мы уверены, что это слухи, потому что у нас абсолютно никаких данных, указывающих на наличие проблем с каким-либо продуктом".

Она отметила, что компания "ежегодно кормит более 100 млн кошек и собак" и никогда не рискует здоровьем домашних животных.