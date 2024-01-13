В Wildberries ответили на обвинения Гостройнадзора из-за сгоревшего склада

В компании Wildberries ответили на заявления представителей Гостройнадзора о том, что о том, что здание сгоревшего склада официально не было введено в эксплуатацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В пресс-службе заявили, что здание проверяла комиссия, в которую входили специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

«В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения», — сказано в заявлении Wildberries.

Затем комиссия подписала акт, а петербургский Госстройнадзор выдал заключение о соответствии склада градостроительным, санитарным и пожарным требованиям.

Ранее в Госстройнадзоре сообщили, что здание склада не было введено официально в эксплуатацию. Заключение о соответствии было выдано в 2022 году, но заявки на ввод в эксплуатацию, которую должен был подать застройщик, в ведомство не поступало.