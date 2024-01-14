Акции Tesla рухнули за две недели
Tesla потеряла более $94 млрд рыночной стоимости за две недели 2024 года. Это самый большой удар по капитализации компании с момента выхода на биржу, сообщает Bloomberg.
В 2023 году акции Tesla выросли более чем вдвое. Но 2024 год начинается с другой ноты: у производителя электромобилей худший старт за многие годы.
«Компания потеряла более 94 миллиардов долларов рыночной стоимости всего за первые две недели 2024 года», — отмечает агентство.
Удар по рыночной капитализации Tesla в начале года является самым большим с момента ее выхода на биржу в 2010 году.
Причин несколько. Это отказ от электромобилей Маска со стороны гиганта по прокату Hertz Global Holdings Inc., очередное снижение цен на китайские электромобили и рост затрат на рабочую силу.
Все это происходит на фоне замедления спроса на электромобили, особенно в США.
«Главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста», — сказал аналитик Cowen Джеффри Осборн.
По его словам, снижение цен в Китае только усиливает эти опасения, ситуация начинает выглядеть как «гонка на выживание для индустрии электромобилей», учитывая острую конкуренцию на данном рынке.
В процентном отношении падение Tesla на 12% с начала января является худшим с 2016 года. Тогда акции компании рухнули на 14% за первые девять дней года.