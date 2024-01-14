Заработок главы Apple резко упал в 2023 году

Согласно официальному отчету Apple, генеральный директор Apple Тим Кук в 2023 году заработал $63,2 млн (примерно 5,5 млрд руб. по курсу на 14 января 2024 года), что значительно меньше $99,4 млн (около 8,7 млрд руб. по текущему курсу), которые он получил в 2022 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Общий заработок Кука включает в себя $3 млн базовой зарплаты, $47 млн в виде акций, $10,7 млн в виде бонусов по результатам работы и $2,5 млн в виде других компенсаций, которые включают взносы по срочному страхованию жизни, выплаты за отпуск, расходы на безопасность и расходы на личные авиабилеты.

В настоящее время Кук владеет в общей сложности 3 280 053 акций Apple, а также еще 1 291 086 акций RSU, права на которые ему еще не переданы.

В 2023 году совет директоров Apple, акционеры и сам Кук решили уменьшить его вознаграждение. Ожидалось, что в сумме он получит $49 млн, но в конечном итоге эта сумма была превышена из-за успехов компании. В 2024 год сумма вознаграждения Кука в акционерном капитале ожидается в пределе $50 млн.