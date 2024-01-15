Раскрыты детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

Подложное заявление о банкротстве СПБ Биржи содержало сведения о «просроченной задолженности» организации в размере 435 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В ноябре стало известно, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве. Позже представитель площадки опроверг эту информацию, указав, что финансовое состояние биржи устойчиво. Арбитражный суд Москвы отказался принять документы о банкротстве, в которых не было указано имя заявителя, отмечает телеканал «360». Сама СПБ Биржа заявила о намерении обратиться в полицию из-за инцидента с заявлением, напоминает «Свободная пресса».