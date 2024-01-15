В Wildberries ответили на слухи о неработающей пожарной сигнализации на складе

Пожарная сигнализация на складе Wildberries в Шушарах сработала в штатном режиме, что позволило оперативно эвакуировать людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее ряд СМИ сообщили, что во время пожара на складе якобы не сработала пожарная сигнализация. В некоторых публикациях утверждалось, что ее отключили из-за ложных срабатываний.

В маркетплейсе заявили, что сигнализация сработала штатно в 7:20 мск. Это позволило быстро вывести из помещения 1200 человек, работавших на складе.

Напомним, что пожар на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге произошел в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров, на площади в 40 тысяч «квадратов» произошло обрушение. Ликвидировать открытое горение удалось лишь днем в воскресенье, 14 января.