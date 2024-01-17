Суд оштрафовал Amazon на ₽200 млн за отсутствие филиала в России

Суд в Москве принял решение назначить американкой компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за отсутствие представительства в России. Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято судьей мирового судебного участка №422 Александрой Михалевой.

Согласно материалам дела, причиной привлечения компании к административной ответственности стало то, что она работала в России без открытия филиала или представительства.

«Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица)», - говорится в оглашенном судьей решении.

Компании был назначен штраф в размере 200 469 997 рублей.

При этом представитель компании на заседании не присутствовал, но уведомления были направлены, пишет «Пятый канал».