В Подмосковье начнут розлив мексиканской текилы
Правительство Мексики выдало Luding Group разрешение на розлив текилы в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсант».
Напомним, что данная компания – крупный российский импортер и дистрибьютор алкогольной продукции. Ожидается, что выпуском текилы займутся на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ).
Изготавливать продукцию будут под брендами Don Chiku и La Pavesa. Речь идет о разных ценовых сегментах. Cooperativa Tequilera La Magdalena назначена поставщиком сырья (дистиллята), сообщает издание. Компания осуществляет выпуск текилы под брендами Azteca и El Caudillo.
Информации об общих инвестициях в проект и примерных объемах производства пока нет.
Вопрос о запуске производства мексиканской текилы на территории России начали поднимать минувшей осенью.
Ранее «Известия» сообщили, что в Госдуме выступили за включение определенного пива и пивных напитков в перечень запрещенных к импорту товаров. Речь идет о продукции, изготовленной в недружественных государствах. Инициативу озвучил глава комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Парламентарий обратился с ней к премьер-министру Михаилу Мишустину.