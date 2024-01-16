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Bloomberg: банки Китая вводят ограничения против РФ из-за угроз США

Некоторые государственные банки КНР приняли решение об ужесточении ограничений в отношении финансирования клиентов из России. Это связано с предупреждением со стороны США о введении вторичных рестрикций против организаций, оказывающих поддержку РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Банки Китая ужесточили ограничения в отношении России
© globallookpress.com

Агентство уточняет, что проверку своего российского бизнеса заказали уже два банка. Акцент был сделан на трансграничных сделках, говорится в публикации.

Источники отмечают, что банки из Китая намерены разорвать связи с клиентами из санкционного перечня. Кроме того, будет прекращено предоставление каких-либо финансовых услуг российскому военному сектору.

Китайскими кредиторами усиливается комплексная проверка клиентов, уточняется в публикации. В частности, ими проверяется факт регистрации уполномоченных бенефициаров и конечных бенефициаров на территории РФ. Кроме того, проверки касаются нероссийских клиентов, которые ведут деятельность в России или поставляют критически важные товары через третьи страны.

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Ранее в Европейском совете и Еврокомиссии сообщили о планах пригрозить председателю КНР Си Цзиньпину введением санкций против 13 китайских организаций.

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