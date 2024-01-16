TotalEnergies объявила форс-мажор по закупкам СПГ из России

В закупках сжиженного природного газа (СПГ) из России французская нефтегазовая компания Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ — 2. Информацию об этом Total Energies распространила в своем пресс-релизе.

«Мы активировали положение о форс-мажоре по действующим контрактам и будем соблюдать режим санкций в соответствии с нашими принципами», — приводит Agence France Presse заявление пресс-службы компании.

В то же время Total Energies, ранее заявляло агентству Reuters, что они не планируют получать сжиженный природный газ в рамках проекта «Арктик СПГ — 2 в 2024 году.