В России рекордно вырос вклад малого и среднего бизнеса в ВВП

В России вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны рекордно вырос в 2022 году до 21%, или 32,6 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство экономического развития РФ.

По данным ведомства, в 2022 году ВВП России был на уровне 155,3 трлн рублей. 21% от этой суммы — 32,6 трлн рублей: таков был вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах. Толчком к развитию малого и среднего бизнеса стали антироссийские санкции, введенные с началом специальной военной операции. Бизнес быстрее адаптируется к изменению в экономике и готов развивать новые для себя направления с большим энтузиазмом. Не маловажную роль сыграла государственная поддержка предпринимателей.

Несмотря на позитивную динамику, в России вклад малого бизнеса в ВВП ниже втрое, чем во многих других странах, где этот показатель составляет 60–70%. РФ отстает по этому показателю от других стран, поскольку малый бизнес ориентирован, прежде всего, на конечного покупателя или клиента. Любое снижение уровня потребления сказывается на показателях оборота.