В российских банках объяснили нежелание открывать карты иностранцам

Открытие карт российских банков иностранцам с помощью удаленной идентификации дает невысокую потенциальную выгоду, но влечет большие риски, рассказали РБК источники в отечественных финансовых учреждениях. К числу рисков собеседники издания отнесли, в числе прочего, отмывание денежных средств и мошенничество.

По оценке банка, спрос на подобную услугу незначительный. При этом ее внедрение приведет к увеличению нагрузки на службы кибербезопасности, финансового мониторинга и валютного контроля, — рассказал директор по стратегии банка «Зенит» Борис Гогиев.

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По мнению ведущего исследователя лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерины Семериковой, пользователями подобных счетов могут быть иностранцы, которые постоянно ездят в Россию по работе, либо те, у кого здесь живут родственники и им необходимо поддерживать экономические связи с РФ. Однако таких пользователей, по мнению эксперта, может оказаться недостаточно для того, чтобы выручка от их привлечения окупила затраты банков на внедрение такой системы.

В свою очередь управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин указал, что предложенный властями механизм неудобен банкам с точки зрения требований, которые к ним предъявляет антиотмывочный закон. В его рамках отвечать в случае использования счета для мошеннических действий будет только российская финансовая структура.

В июле текущего года в силу вступил закон, согласно которому банки РФ могут удаленно открывать счета и карты иностранным гражданам и компаниям. Для этого необходимо заключить договор с иностранным банком и делегировать функцию проверки личности его представителю. После ее прохождения иностранец получает возможность удаленно открыть электронный счет, а по прибытии в Россию — получить здесь пластиковую карту. Такое решение было принято после ухода из РФ международных платежных систем Visa и Mastercard. В перечень стран, с банками которых российские кредитные организации могут заключать необходимые договора, входят 25 государств, в том числе Азербайджан, Бразилия. Египет, Китай, ОЭА, Турция.