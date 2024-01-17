Сбер поставил рекорд по чистой прибыли за год

Сбербанк опубликовал финансовые итоги за прошлый год. Банку удалось заработать рекордную чистую прибыль в размере почти 1,5 триллиона рублей — это в пять раз больше, чем в 2022-м. Рентабельность капитала составила 24,7 процента.

«За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта. По итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 триллиона рублей и увеличился на рекордные 4,3 триллиона рублей. За год мы выдали более 20 триллионов рублей корпоративных и 8,3 триллиона рублей розничных кредитов, при этом качество кредитного портфеля улучшилось. Розничный кредитный портфель прибавил почти 30 процентов, а совокупный портфель Сбера вырос более чем на 26 процентов, что станет фундаментом для роста доходов и в 2024 году», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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Он также подчеркнул, что прошлый год стал знаковым для Сбера.

«Мы определили ключевые направления стратегического развития. Фокус на построении человекоцентричной модели с помощью искусственного интеллекта станет основой для долгосрочной устойчивости нашего бизнеса и создания стоимости для наших акционеров», — сказал Греф.

За прошлый год акции Сбера выросли почти в два раза: по данным Мосбиржи, они были самой популярной бумагой в «народном портфеле», их выбрали почти 37 процентов частных инвесторов. При этом, согласно недавно опубликованному рейтингу, акции Сбера стали самой выгодной российской ценной бумагой в 21 веке. Они показали самый большой рост за последние 23 года.

«Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. По итогам года он может выплатить рекордные дивиденды – около 33 рубля на акцию», — отмечают аналитики БКС Экспресс.

Исходя из дивидендной политики Сбера, акционеры банка в этом году смогут получить в виде дивидендов 50 процентов от чистой прибыли, то есть около 750 миллиардов рублей.

«Акции Сбера всегда были одним из наиболее предпочтительных бумаг в портфелях розничных и институциональных инвесторов», — отметил экономист Андрей Бархота.

По его мнению, результаты работы банка подтверждают реализацию не только восстановления уверенного роста показателей всех бизнес-линий, но и их значительного роста.

«Прибыль банка составила почти 1,5 триллиона рублей, что означает исключительно высокий уровень дивидендных выплат в рамках принятой банком дивидендной политики. К началу 2024 года банк подошел в отличной форме, вооруженный эффективными инструментами управления процентным риском. Это позволяет прогнозировать уверенное прохождение периода высоких процентных ставок в 2024 году без существенного сжатия процентной маржи», — уверен Бархота.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, подчеркивает, что финансовые результаты Сбера по российским стандартам отчетности отражают высокий уровень финансовой и операционной эффективности.

«Рентабельность капитала находится вблизи своих исторических значений, что является главным фактором инвестиционной привлекательности бумаг Сбера. Банк прошел период высокой волатильности и новых санкционных ограничений 2022 года с минимальными потерями. Это результат сбалансированной системы управления рисками, причем не только кредитных, но рыночных, валютных и процентных. Важно, что бизнес-модель Сбера продолжает доказывать свою высокую устойчивость к внешним шокам и эффективность, подпитываемую поступательной модернизацией инфраструктуры и клиентских сервисов», — замечает Авакимян.

В свою очередь инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового Университета при правительстве России Суверов Сергей считает, что рекордные прибыль и планирующиеся дивиденды Сбера за 2023 год вкупе со стратегией технологического лидерства утверждают его позиции как локомотива российской экономики и фондового рынка.